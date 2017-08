In minder dan twee weken gaat Gamescom 2017 weer van start. En uitgever Kalypso Media lijkt een verrassing voor diens bezoekers in petto te hebben, getuige onderstaande trailer.

Hoewel in de video niet wordt gezegd voor welke game deze trailer is, laat het wel genoeg hints vallen om te met grote zekerheid te kunnen stellen dat het om een nieuw deel in de Heretic Kingdoms-serie gaat. Allereerst wordt deze titel namelijk genoemd de video, zo rond de veertig seconden, en ten tweede staat in de beschrijving van de video een citaat van Carissa Cantrecht, het karakter uit de vorige Heretic Kingdoms-game.