24/7/17 00:50 | Sil Hendriks | PlayStation 4 | 0 reacties

Wekelijks plaatsen we meerdere nieuwtjes over de vele videogames van uitgever Bandai Namco (Ace Combat, Naruto, One Piece). Spijtig genoeg komt het overgrote deel van die games echter nooit de zee over. Little Witch Academia: Chamber of Time is wel bevestigd voor een Westerse release en na het zien van deze gameplayvideo zijn we daar maar wat blij mee.

Trouwe fans van de Little Witch Academia-anime zullen ongetwijfeld Akko Kagari, Lotte Yanson en Sucy Manbavaran in de video herkennen, en hun geluk niet opkunnen nu blijkt dat alle drie de heksen in-game speelbaar zijn. Dat is echter niet alles wat we zien.

Een mysterieuze kamer geeft ons een glimps van het verhaal, terwijl verschillende andere belangrijke personages en bekende vijanden de revue passeren. In tegenstelling tot de meeste games die op animes gebaseerd zijn zal Chamber of Time geen fighter, RPG of visual novel worden. In plaats daarvan wordt het een 2.5D beat 'em up die nog het meeste doet denken aan Odin Sphere.