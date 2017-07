Blade Runner is dé culthit der culthits. En nu die film eindelijk een vervolg krijgt, is het de hoogste tijd om de hypetrain warm te laten draaien.

Turtle Rock Studios, de ontwikkelaar van Left 4 Dead en Evolve, mag als eerste kolen scheppen en brengt morgen een game in het Blade Runner-universum naar de Gear VR. In deze game, genaamd Blade Runner 2049: Replicant Pursuit, kruip jezelf in de cockpit van een spinner om de vrede te bewaren in het dystopische Los Angeles.