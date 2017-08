5/8/17 11:25 | Sil Hendriks | PlayStation 4, Vita | 0 reacties

Danganronpa staat bekend om twee dingen: groteske moorden en gestoorde karakters. In Danganronpa V3: Killing Harmony zullen beide terugkeren.

En met de naderende Engelstalige release van het spel, is het de hoogste tijd om die karakters te ontmoeten. Daarom doen we precies dat in onderstaande video. Niet de hele cast kan spijtig genoeg opdraven, maar vier studenten en een van Monokuma's kinderen is een goed begin.