Binnen afzienbare tijd moet Etrian Odyssey V:Â Beyond the Myth verschijnen in het Westen. Voor het zover is mogen we echter kennis maken met diens helden.

Zoals in de meeste Etrian Odyssey-games, mag je deze helden zelf samenstellen, als ben je wel gebonden aan bepaalde klassen. Een van die klassen is de Dragoon, die sterk doet denken aan een ridder die zowel offensief als defensief kan worden gebruikt, zoals te zien is in deze video.