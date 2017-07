21/7/17 07:57 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4 | 0 reacties

De E3-video van Sea of Thieves was een van de langste segmenten in Microsoft's E3-conferentie. Dat bewijst dat de uitgever het volste vertrouwen heeft in de titel.

Of Sea of Thieves dat vertrouwen verdient heeft, ontdekken we pas als de game eindelijk naar PC en Xbox One komt. Aan een gebrek aan visie zal het echter in ieder geval niet liggen. In een developers diary-serie van de game zien we namelijk dat er over alles goed nagedacht is; zelfs over de rijmpjes die je moet oplossen om schatten te vinden.