Ook vrouwen staan hun mannetje in Conan: Exiles

26/1/17 08:05 | Sil Hendriks | PC | 0 reacties

Wanneer we denken aan barbaren, denken we aan grootse gespierde mannen met een lendendoek en een wapen. En hoewel je die zeker zult vinden in Conan: Exiles, zijn ook de vrouwen niet vies van een robbertje vechten. Dat bewijst onderstaande trailer maar weer eens.

In deze video zien we hoe Conan een vrouw redt die gevangen is genomen door de vijand. Deze brunette is echter geen hulpeloos slachtoffer, maar strijdt vanaf het moment dat ze vrij is mee aan jouw zijde. Met een bijl in haar handen zien we haar uitgroeien tot een gehardende strijder die waarschijnlijk niet onder zal doen voor Conan zelf.