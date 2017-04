PaRappa gaat los in deze gameplay-video

4/4/17 08:36 | David Dejaeghere | PlayStation 4 | 0 reacties

We hebben PaRappa niet meer gezien sinds zijn optreden in PlayStation:Â All-Stars Battle Royale, maar de kleine rapper is nu dan toch eindelijk terug met een nieuw oud avontuur op de PlayStation 4.

Omdat lang niet alle gamers onder ons zich de originele game op de PlayStation nog kunnen herinneringen, zijn we bij dat er geen tekort is aan video's van de remaster. Zo is er deze video van Eurogamer, die je het eerste level toont. Rap jij met ons mee?