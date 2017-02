Pre-order trailer Mass Effect: Andromeda geeft eerste glimp van de multiplayer

3/2/17 13:50 | Jacco Peek | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Mass Effect: Andromeda komt er ook al bijna aan en natuurlijk is de game al te pre-orderen bij diverse winkels. Vandaag werd bekend welke bonussen je hierbij kunt verdienen, zoals een XP-boost voor de multiplayer.

Veel belangrijker is echter nog dat de trailer een korte blik geeft op de multiplayer, waarin we een Krogan een vijand ziet slaan met een bepaalde ability. Gebaseerd op de claim dat de beelden afkomstig zijn uit de in-game engine, kunnen we ervan uitgaan dat dit de eerste beelden van de multiplayer zijn.

Naast de XP-boost krijg je ook de Deep Space Explorer-armor voor hoofdpersoon Ryder en een speciale skin voor de Nomad, het voortuig waarmee je over planeten kunt crossen.