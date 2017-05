16/5/17 07:26 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4 | 0 reacties

Muziekgames doen het al jaren goed op feestjes en op een avondje met vrienden, zolang je van pop of rock houdt tenminste. Voor de fans van rapmuziek was er toe nu helaas maar weinig te vinden op het gebied van games, al lijkt daar verandering in te komen.

Het brein achter PaRappa the Rapper heeft namelijk een Kickstarter opgericht voor een nieuwe game genaamd Project Rap Rabbit. In tegenstelling tot PaRappa gaat deze game wel echt over rappen, en dan specifiek over het voeren van rap battles met antropomorfische dieren in een setting die doet denken aan feodaal Japan. Hoe dat gaat werken wordt kort aangehaald in deze video en verder uitgelegd op de Kickstarter-pagina.