18/8/17 07:41 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Een pretpark associëren de meeste mensen met plezier, familie en ontsnappen aan de dagelijkse sleur. Die vlieger gaat in dit park echter niet op.

Want wanneer Team Rainbow naar een locatie wordt geroepen, kun je erop tellen dat er problemen zijn. Bovendien ziet het Chinese park in deze video van Operation Blood Orchid er nogal vervallen uit. Dat maakt het echter een perfecte plek voor criminelen om zich te verbergen. De strijd barst dus weer los eind deze maand. Voor het zover is krijgen we echter nog een keer de map te zien in gameplay-beelden, tijdens de Pro League Finale op Gamescom.

Theme Park zal gratis te downloaden zijn voor alle bezitters van de game. De nieuwe operaters moeten echter gekocht worden met in-game valuta, tenzij je een Season Pass hebt. Dan verschijnen ze automatisch op jouw account.