Bij de meeste bedrijven laat men het woord voeren door —de naam zegt het al— woordvoerders. Bij Rebellion, de studio achter games als Battle Zone, Sniper Elite en Strange Brigade, zetten ze echter hun directeur, Jason Kingsley, voor de game.

Het resultaat is een kleine blik in het kantoor van Rebellion, dat is uitgegroeid tot veel meer dan een game-ontwikkelaar. De Britten geven vandaag de dag namelijk ook comics uit en werken aan TV-materiaal. Videogames blijven echter de kern van het bedrijf en daarom kondigt Kingsley aan het einde van video een nieuwe game aan.