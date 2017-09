29/9/17 00:45 | Sil Hendriks | PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Dankzij de teaser van Rockstar wisten we al dat een nieuwe trailer van Red Dead Redemption 2 eraan zat te komen. Gezien de reputatie van de uitgever als het aankomt op uitstellen, is het echter geruststellend om te zien dat de video nu daadwerkelijk online staat.

In deze trailer van Red Dead Redemption 2 zien we een gloednieuwe held genaamd Arthur Morgan, die met zijn bandietenbende het wilde Westen onveilig maakt. Banken beroven, mensen overvallen en in het algemeen onbeschoft gedragen zijn dan ook slechts enkele van de dingen die je mag doen wanneer de game in de lente van 2018 verschijnt.