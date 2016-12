Rise & Shine is nog niet uit, maar is nu al geliefd

29/12/16 20:38 | Sil Hendriks | PC, Xbox One | 0 reacties

Over precies twee weken kunnen gamers aan de slag met Rise & Shine, een game die nu al hele hoge ogen gooit bij zowel mensen uit de industrie als reviewers.

Dat blijkt uit onderstaande video, die je er niet enkel van op de hoogte brengt dat de game nu te reserveren is op Xbox One, maar ook verschillende citaten toont die de game in een positief daglicht stellen. En in combinatie met de zeer charmante gameplay-beelden is het niet moeilijk om te bedenken waarom.