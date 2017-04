Saint's Row krijgt een spin-off in de vorm van Agents of Mayhem

3/4/17 12:51 | David Dejaeghere | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Dit weekend ging een trailer van de nieuwe game van Volition Inc meerdere keren on- en offline, vermoedelijk omdat deze te vroeg online was gezet. De onthulling van Agents of Mayhem is nu echter officieel.

Deze third-person shooter speelt zich af in het universum van Saint's Row, al zij het in de verre toekomst, en dat is te zien aan de eerste beelden. De kenmerkende over de top humor van de serie en de kleurrijke karakters zijn immers prominent in beeld.

De speler kan tijdens het gamen wisselen tegen deze personages, welke het gezamenlijk opnemen tegen een kwaad dat hun stad bedreigd. Meer details volgen ongetwijfeld in de nabije toekomst.