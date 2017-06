18/6/17 00:40 | Sil Hendriks | PlayStation 4 | 0 reacties

Wanneer je het hebt over de beste games voor de PlayStation 2, mogen ICO en Shadow of the Colossus niet ontbreken. Het was dan ook niet verwonderlijk dat deze twee games een tweede leven werd gegund op de PlayStation 3.

Het lijkt erop dat tal van mensen desondanks geen kennis hebben gemaakt met deze games. Sony heeft daarom besloten Shadow of the Colossus van de grond af aan opnieuw op te bouwen voor de PlayStation 4. Een eerste voorproefje hiervan zagen we enkele dagen geleden op de E3, met onderstaande trailer.