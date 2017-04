26/4/17 09:22 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

We hebben er lang op moeten wachten, meerdere keren moeten horen dat het toch nog even ging duren en daarna nog langer moeten wachten, maar Sniper:Â Ghost Warrior 3 is dan toch eindelijk hier.

In de launch trailer van de game krijgen we daarom nog een keer een korte samenvatting van de drijfveer van het personage dat je mag spelen. En dat gaat gepaard met een knallende soundtrack, bloed en natuurlijk rauwe actie. Geniet ervan.