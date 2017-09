23/9/17 16:25 | Sander van Genderen | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

South Park: The Fractured But Whole is goud gegaan en dat betekent dat de releasedag van 17 oktober opeens een zeer realistische doelstelling lijkt. Eerder werd het spel uitgesteld, maar nu lijken de ontwikkelaar en uitgever zich aan hun belofte te kunnen houden.

Het spel moet op 17 oktober voor de PC, Xbox One en PlayStation 4 gaan verschijnen. Volledig in de stijl van South Park heeft de ontwikkelaar van de game een speciale trailer gemaakt om te vieren dat het spel goud is gegaan.