21/2/17 00:11 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4

Wellicht heb je wel eens van de uitdrukking 'met woorden spelen' gehoord. Dat is exact wat je doet in Typoman: Revised, al hebben we zo'n vermoeden dat dat niet is hoe het spreekwoord bedoeld was.

Door de woorden in de spelwereld te veranderen, kun je deze beïnvloeden om je weg te vinden in deze puzzle-platformer die een beetje doet denken aan Limbo. Zo kun je het woord platform als lift gebruiken, als deze tenminste 'On' is.