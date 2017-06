Een nieuwe Spider-Man game van Insomniac? Graag! Een nieuwe film? Waarom niet! Comics? Die we verslinden we! Maar of we nu echter warm lopen van een drone vragen we ons af.

Of we nu wel of niet enthousiast worden maakt overigens niet uit, want de Spider-Man: Homecoming Skyrocket drone is werkelijkheid. Dat blijkt uit onderstaande video die zojuist op Marvel's YouTube-kanaal verscheen en waarin het apparaatje een race tegen een lid van Legendary Shots houdt.