13/10/17 00:17 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Ze zeggen weleens dat in het land der blinden, eenoog koning is. En gezien dat het koninkrijk der off-road simulators nogal dun bevolkt is, regeert Spintires er met ijzeren vuist.

Dat betekent natuurlijk niet dat de game zich er makkelijk vanaf kan maken. Concurrentie of niet, gamers eisen natuurlijk waar voor hun geld. Saber Interactive heeft daarom alles in het werk gesteld om hun game deze keer eer aan te doen.

In de eerste echte gameplaytrailer zien we precies dat: gameplay. Er is echter nog wel meer te zien. Zo zien we onder andere de dag- en nachtcyclus in werking, de grapple hook, co-op en waterphysics. Alles wat een avonturier nodig heeft in de middle of nowhere dus.