Stardew Valley komt naar de winkelschappen

4/2/17 17:03 | Sil Hendriks | Algemeen | 0 reacties

Het is altijd leuk om te horen dat indie-ontwikkelaars dankzij digitale marktplaatsen de kans krijgen om hun dromen waar te maken, maar er gaat voor veel gamers niets boven een fysieke release. Daarom is het maar goed dat populaire indie-titels als Abz├╗, Teslagrad en Firewatch steeds vaker de weg naar de winkelrekken weten te vinden.

In april mogen we weer een game aan dit lijstje toevoegen, want dat zal uitgever 505 Games Stardew Valley voorzien van een fysieke editie op de PlayStation 4 en Xbox One. Deze Collectors Edition bevat natuurlijk de game, maar ook een kaart van de spelwereld, een digitale soundtrack en een miniguide voor nieuwe spelers. Ga jij ook de boer op?