12/8/17

PlayerUnknown en zijn team voeren een zero tolerance-beleid als aankomt op hun game. De afgelopen maanden doken meerdere berichten op van spelers die hun biezen konden na onsportief gedrag en bedreigingen. Of streamer Destiny aan deze lijst toegevoegd had moeten worden is echter de vraag.

De streamer in kwestie speelde nietsvermoedend Battlegrounds, toen een glitch ervoor zorgde dat alle gebouwen verdwenen op zijn scherm. Hij kon hierdoor over het veld rijden in een jeep, terwijl andere spelers het voertuig dwars door een gebouw zagen scheuren. Destiny besloot daarom te testen wat er precies aan de hand was en ging op een killing spree.

Nu is het op deze manier uitbuiten van de glitch natuurlijk verwerpelijk en zeker te scharen onder onsportief gedrag. Destiny heeft echter de glitch niet bewust getriggerd en was overduidelijk verbaasd toen hij zag wat er gebeurde. Hiernaast riep hij de ontwikkelaars zelfs op om het te repareren. Er zijn dus verzachtende omstandigheden. Of dat genoeg is om de ban terug te draaien moet echter blijken.

