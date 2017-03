12/3/17 09:12 | David Dejaeghere | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

De afgelopen weken hebben we al de nodige dingen gepost over Styx:Â Shards of Darkness. Over twee dagen is het echter eindelijk zo ver, dan verschijnt de game voor PC, Xbox One en PlayStation 4.

De launch trailer die deze release vergezeld, geeft perfect weer waarom Styx zo populair is geworden. Het groene mannetje is scherp van tong, snel op zijn voeten en schuwt geen enkel middel om zijn doel te verwezenlijken.