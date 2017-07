7/7/17 07:54 | Sil Hendriks | PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Tekken 7 is ondertussen alweer ongeveer een maand te krijgen en is dus door heel wat outlets gerecenseerd. En daar bleek hij best in de smaak te vallen.

Bandai Namco is dus geheel terecht trots op hun creatie en wilt nu even pronken met diens lovende kritieken. Daarom maakten ze onderstaande video, waarin scores en positieve quotes je om de oren vliegen.