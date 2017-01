3/1/17 20:11 | Nick Francken | Algemeen | 0 reacties

Nadat de samenwerking tussen Tequila Works en Sony in 2016 tot einde kwam, was de toekomst van Rime onzeker. Grey Box en Six Foot hebben daarom de handen ineen geslagen met Tequila Works om Rime alsnog uit te kunnen brengen.

In deze trailer wordt getoond dat Rime niet langer een PS4 exclusive titel is, maar nu ook op de PC, Xbox One en de Nintendo Switch speelbaar zal zijn. De release zal hoogstwaarschijnlijk in mei van dit jaar zijn.