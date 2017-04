The Chase is on met de launch trailer van LEGO City Undercover

6/4/17 08:51 | David Dejaeghere | Algemeen | 0 reacties

Ben jij groot fan van serie's als Magnum P.I. en Starsky & Hutch? Krijg jij maar geen genoeg van politieseries met een lading humor? Heb jij geen Wii U?

Dan heb je naast de boot gepist toen LEGO City Undercover voor het apparaat verscheen. Je krijgt nu echter een tweede kans om in het politie-uniform van Chase McCain te stappen en LEGO City onveilig te maken, want de game is nu klaar om je Nintendo Switch, Xbox One of PlayStation 4 onveilig te maken. En daarom is het tijd voor een launch trailer.