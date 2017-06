11/6/17 10:41 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Star Wars: Battlefront 2 was zonder twijfel dé ster van de EA Play-show. De uitgever had maar liefst een derde van zijn evenement gereserveerd voor de titel van DICE, wat aantoont dat ze er het volste vertrouwen in hebben. En het is niet moeilijk om te zien waarom.

In de video zien we helden en schurken van alle drie de Star Wars-tijdperken voorbij komen, zoals Darth Maul, Rey en Darth Vader. Het gaat echter pas echt los wanneer je het slagveld betreedt met je blaster, tank of gevechtsschip. Gelukkig heeft deze trailer ook daar geen tekort aan.