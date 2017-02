The Legend of Zelda: The Breath of the Wild komt langs tijdens de Super Bowl

De Super Bowl is een van de grootste evenementen in de Verenigde Staten en het uitzenden van een commercial tussen deze wedstrijden is extreem duur. Nintendo heeft echter besloten deze investering te doen voor The Legend of Zelda:Â The Breath of the Wild.

De video toont ons niet bijster veel nieuws op het gebied van gameplay, maar we zijn al blij met alles wat we van de Switch kunnen zien terwijl ongeduldig wachten tot de releasedate aanbreekt.