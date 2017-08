23/8/17 07:16 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

CI Games, de ontwikkelaar van de Sniper:Ā Ghost Warrior-reeks, heeft een nieuwe teaser online gezet voor DLC voor het derde deel. Wat we zien is echter niet wat we verwachtten.

De originele game was een realistische game, waarin voorzichtigheid en doortastendheid belangrijke pilaren waren voor de gameplay. In The Sabotage zien we echter hoe je karakter worstelt met waanideeƫn en hallucinaties, die hem kwetsbaar en onvoorspelbaar maken. De vraag is echter: welk gedeelte van de trailer is echt?