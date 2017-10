25/10/17 07:27 | Sil Hendriks | Algemeen | 0 reacties

De Nintendo Switch lijkt bij zowel consumenten als ontwikkelaar beduidend beter in de smaak te vallen dan zijn voorganger; en dus mogen we steeds vaker schreven over games die naar het apparaat komen. Games This is the Police bijvoorbeeld.

De game van THQ Nordic verscheen al ruim een jaar geleden voor de pc, Xbox One en PlayStation 4 en is dus nu een op een overgezet naar het nieuwste speeltje van Nintendo. Zo kun je de game overal mee naartoe nemen.