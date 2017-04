17/4/17 10:26 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4, Switch | 0 reacties

Misschien wel de kleurrijkste roguelike ooit gemaakt, Tumbleweed, verschijnt begin mei op Steam, PlayStation 4 en Nintendo Switch. Dat hebben de vijf ontwikkelaars van de game bekend gemaakt middels een nieuwe trailer.

Op 2 mei 2017 kunnen we allemaal aan de slag met deze eigenzinnige game, die al goed in de smaak is gevallen bij verschillende grote outlets. Zo wordt onder andere Penny Arcade tussen de gameplay-beelden door geciteerd.