Ubisoft vertelt over het kartel in Ghost Recon: Wildlands

12/2/17 11:16 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Een goed verhaal wordt gemaakt door meer dan zijn helden. Enkele van de grootste franchises als Batman en Star Wars worden voor een deel gedragen door hun net zo grootse schurken, met respectievelijk Joker en Darth Vader die het voortouw nemen.

In Ubisoft's Ghost Recon: Wildlands is El Suoño degene die deze rol vervuld, maar dat doet hij niet alleen. Als we onderstaande video over de game mogen geloven, is er namelijk een hoop moeite gestoken in alle belangrijke leden van het kartel, om ze zo geloofwaardig en memorabel mogelijk te maken.