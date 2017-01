Val aan vanuit de schaduwen in Styx: Shards of Darkness

16/1/17 00:36 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Ezio, Solid Snake, Altaïr, Sam Fisher en Corvo kunnen het beamen: een meester van de schaduwen is misschien wel de gevaarlijkste vijand die je kunt hebben. De finesse waar Styx vijanden mee naar het hiernamaals helpt in deze video, zagen we echter zelden eerder.

Natuurlijk is de video gedramatiseerd, maar het geeft wel een indruk van de wapens die we tot onze beschikking hebben wanneer Styx: Shards of Darkness in maart verschijnt. En daarnaast is het gewoon een hele toffe trailer.