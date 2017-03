Vecht tegen de waanzin in Roots of Insanity

6/3/17 10:54 | David Dejaeghere | PC | 0 reacties

Het menselijke brein is een krachtig wapen, maar tevens onze grootste zwakte. Het kan ons dingen laten zien die er niet zijn, onze herinneringen bewerken en ons laten verdrinken in waanzin. Is dat ook wat er gebeurd in Roots of Insanity?

We weten het niet zeker, maar als onderstaande video en de titel van de game enige indicatie zijn, lijkt het erop dat de hoofdpersoon van deze game ze niet allemaal op een rijtje heeft. We zullen echter nog even moeten wachten voor we hier definitief achter komen. De trailer onthuld namelijk dat Roots of Insanity gaat verschijnen op 3 april.