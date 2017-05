3/5/17 10:25 | Sil Hendriks | PlayStation 4 | 0 reacties

Na de gigantische lijst releasegames voor de PlayStation VR, is de stroom van nieuwe releases een beetje opgedroogd. Sony weet dit en doet er daarom alles aan om het apparaat door de komkommertijd heen te helpen.

Met Farpoint lijkt ze dat in ieder geval aardig te gaan lukken. Niet enkel oogt de game bijzonder interessant, maar het komt zelfs met een fysieke accessoire die het nog echter moet laten voelen. Wie weet wagen we ons dus later deze maand daadwerkelijk in onderstaande trailer.