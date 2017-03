Verkennen staat centraal in deze video van Mass Effect: Andromeda

6/3/17 10:46 | David Dejaeghere | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Een belangrijke bezigheid in elke open-wereld game, is het verkennen hiervan. Bioware begrijpt dit en heeft een video gemaakt over de werelden die je kunt bezoeken in Mass Effect: Andromeda en legt hierin uit je hier kunt doen.

In de video krijgen we te horen dat Mass Effect: Andromeda ruim honderd planeten zal bevatten, welke je allen kunt bezoeken met behulp van jouw ruimteschip; de Tempest. Helaas kun je niet daadwerkelijk landen op al deze planeten, maar degene waarop het wel kan zijn tjokvol content gestopt.

Zo zien we in onderstaande video hoe je een kolonie bezoekt, een vault verkent, door een woestijn reist en krijgen we uitleg over het bouwen van een outpost.