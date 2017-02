Video legt wapens en skills Mass Effect: Andromeda uit

18/2/17 15:25 | Jacco Peek | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Bioware is een videoserie gestart over de gameplay in Mass Effect: Andromeda. In iedere video wordt een ander aspect van de game uitgelicht, en deze keer zijn dat de wapens en de skills die je kunt gebruiken in de game.

De video legt onder andere uit hoe de jetpack werkt, die de combat dynamischer en sneller moet maken. Ook kunnen spelers dekking zoeken achter vrijwel alles, om van daaruit gevechten aan de gaan. De pistolen, shotguns, snipers en assault rifles zijn universeel te gebruiken in de classes, zodat een ander wapen kiezen slechts een kwestie van wisselen is. Ook zijn er verschillen types ammunitie, die in verschillende situaties het effectiefst zijn.

Ook wordt een eerste blik gegeven op het skill-systeem. Combat, Tech en Biotics hebben ieder hun eigen skills, die geheel naar keuze kunnen worden ge√ľpgraded. De gameplay aan het einde van de video laat zien hoe deze het beste ingezet kunnen worden.

Mass Effect: Andromeda verschijnt 23 maar voor de PlayStation 4, Xbox One en pc.