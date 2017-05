1/5/17 10:19 | Sil Hendriks | PC | 0 reacties

Ninja┬┤s, piraten, ridders en cowboys, het zijn slechts enkele van de iconische strijders die hun stempel hebben gezet op de geschiedenis van de mensheid. Een andere strijders die thuishoort in deze lijst is de viking, die afgelopen vrijdag de hoofdrol speelde in een nieuwe game.

In Expeditions: Viking neem jij de leiding over een groep strijders, die naar het Westen reizen om Engeland over te nemen. Aan jou de keus hoe je dit aanpakt en met wie je samenwerkt om dit doel te verwezenlijken.