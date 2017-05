30/5/17 00:36 | Sil Hendriks | iPhone | 0 reacties

Met de komst van Fire Emblem:Â Awakening introduceerde Intelligent Systems een compleet nieuw game-mechaniek in de serie: trouwen. En spoedig kun je ook in Heroes, de mobiele spin-off van de serie, het ja-woord geven.

Gedurende de komende twee weken zullen namelijk vier vrouwen uit het Fire Emblem-universum in een witte jurk worden gehezen en opgeroepen kunnen worden als unieke karakters. Het betreft hier variaties op Caeda, Lyn, Charlotte en Cordelia. En wees er snel bij, want voorlopig is dit de enige kans om deze karakters te bemachtigen.