11/8/17 00:06 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4 | 0 reacties

Het hele idee achter virtual reality is om dromen weer iets dichter bij de realiteit te brengen. En bijna iedereen heeft er weleens van gedroomd om een superheld te zijn. Dat het zolang geduurd heeft om de twee te combineren is dan ook bijna ondenkbaar.

Megaton Rainfall brengt echter dan toch eindelijk het verlossende woord en laat je in de schoenen staan van een volwaardig superheld. Bescherm jouw stad tegen een buitenaardse invasie en verken de ruimte eens je die afgeslagen hebt. Zelfs 'sky ain't the limit' in deze game.