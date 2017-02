19/2/17 09:41 | Sil Hendriks | PlayStation 4 | 0 reacties

Japanners zijn vreemd, dat is algemeen bekend. Maar als je toch nog niet overtuigt bent van dit feit, hoef je maar te kijken naar de nieuwe commercial die ze krijgen voor Nier: Automata.

De video begint met berg enge kapotte poppen, gevolgd door enkele seconden aan gameplay die feitelijk nauwelijks iets over de game onthullen. Is dat werkelijk effectieve marketing in Japan?