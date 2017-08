14/8/17 07:58 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Eind deze maand breekt Operation Blood Orchid, een gloednieuwe map voor Rainbow Six: Siege, de deur open. We weten echter nog maar bar weinig over deze DLC. Daar komt dit weekend echter verandering in.

In een trailer over de finale van de Rainbow Six Pro League, die dit weekend op Gamescom wordt gespeeld, verschijnt het logo van de uitbreiding namelijk prominent in beeld, met de melding dat we meer informatie krijgen over de nieuwe speelbare personages, of Operators, die Operation Blood Orched met zich meebrengt. Volgens eerdere berichten zullen dit er drie zijn, welke gratis zijn voor Season Pass-holders en voor de rest verkrijgbaar is middels in-game currency.