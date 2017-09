18/9/17 08:08 | Sil Hendriks | PC | 0 reacties

Construction and Management games als Planet Coaster, Zoo Tycoon en Cities: Skylines zijn meestal vrij hectisch. Je wordt constant overspoeld met meldingen en moet vaak meer in het oog houden dan je lief is. Zo niet in Terroir.

Als onderstaande trailer namelijk een juist beeld geeft, is wijn maken in deze simulator een relaxende, zij het zware, onderneming. Al kan het natuurlijk ook de muziek zijn die eronder zit. Wie wordt er nu namelijk niet mellow van zo'n deuntje op de vroege ochtend.