5/8/17 11:12 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Hoewel racegames, net als sportgames, het voornamelijk moeten hebben van hun (online) multiplayer, is Codemasters nooit vergeten om hun games van een degelijke singleplayer te voorzien. En F1 2017 gaat niet met die traditie breken.

In deze video over de career mode, die net als de vorige video begeleid wordt door Born to be Wild, krijgen we een idee van wat ons dit jaar staat te wachten. Contracten tekenen, upgrades vrijspelen, praten met de pers en natuurlijk racen: het is allemaal aanwezig.