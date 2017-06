21/6/17 07:50 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Een poos geleden kondigde Crytek een game genaamd Hunt: Horrors of the Gilded Age aan. Na de onthulling werd het echter al snel erg stil rondom het project. Op de E3 bleek dat het niet dood is.

Niet enkel was de game zichtbaar op de beurs, maar het was er ook nog eens speelbaar. En gelukkig zijn daar beelden van. Uit deze beelden blijkt dat Hunt nu door het leven gaat als Hunt: Showdown, een coöperatieve monsterjager-game waarbij je als speler gebruik maakt van vuurwapens.

Nu is een monster natuurlijk altijd slechts nieuws, maar dat is niet het enige dat je in deze game moet vrezen. Andere spelerteams proberen het doel voor jou te doden en verder is het speelveld bezaaid met zombies. Ga jij met de beloning aan de haal?