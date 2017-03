You got the power in Prey

29/3/17 09:12 | David Dejaeghere | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Over iets meer dan een maand verschijnt Prey, de first-person shooter met een twist. In deze science-fiction game heb je namelijk niet enkel beschikking over vuurwapens, maar ook over speciale krachten.

Een klein gedeelte van deze krachten en wapens zie je in onderstaande trailer voor de game. Hierin zien we onder andere dat we lijken kunnen transformeren, machines kunnen hacken en vuur en bliksem kunnen afvuren. En met 44 skills in totaal, belooft Prey nog genoeg andere verrassingen in huis te hebben.