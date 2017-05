21/5/17 00:19 | Sil Hendriks | Algemeen | 0 reacties

Bijna twintig jaar geleden werd er in de Verenigde Staten geschiedenis geschreven. In een poging om bedrijven te beschermen tegen misbruik van hun eigendommen werd de Digital Millennium Copyright Act opgesteld, welke de op dat moment bestaande copyright-wetten uitbreidde om ook het snel groeiende internet te omvatten. Vandaag de dag komen er echter steeds meer geluiden dat de wet verouderd is. Enkele voorbeelden hiervan zijn Nintendo die fangames neerhaalt en H3H3Productions en Jim Sterling die worden aangeklaagd na het maken van video's die kritiek leveren op een persoon of bedrijf. YouTuber SirFoch beweert nu het volgende slachtoffer te zijn van DMCA-misbruik.

In de video in kwestie sprak SirFoch over de Chrysler K Grand Finals premium tank van World of Tanks, een $80 kostend digitaal gevaarte waar hij als zakelijke relatie van ontwikkelaar Wargaming vroegtijdig mee aan de slag mocht. En daarbij nam hij geen blad voor de mond.

In de nog geen twee minuten lange video steekt SirFoch een tirade af over de tank, die in zijn beleving zo is ontworpen dat spelers gedwongen worden om geld uit te geven. De tank heeft geen zwakke plekken, ondanks dat er duidelijke plekken zijn waar ze zouden moeten zitten, waardoor spelers die gratis spelen of minder uitgeven een groot nadeel hebben. Ook de betalende gebruiker van de Chrysler K Grand Finals premium tank wordt echter benadeeld. Het kanon op het stalen monster is namelijk zo zwak dat hij enkel bruikbaar wordt in combinatie met premium munitie waar je, je raadt het al, voor moet betalen.



Wargaming was geen fan van de video en benaderde SirFoch op Discord om hem te laten weten dat hun partnerschap werd opgezegd, iets waar SirFoch niet bepaald wakker van leek te liggen. Toen het bedrijf hierna eiste dat de video offline werd gehaald, hield de YouTuber echter voet bij stuk. En toen kwam de dreiging van een DMCA-klacht bij YouTube.

Iedereen die een beetje bekend is met YouTube weet dat een copyrightclaim, ongeacht of die wel of niet gegrond is, funest kan zijn voor een YouTube-kanaal. Een channel dat wordt verdacht van copyrightschending wordt gedurende het onderzoek beperkt in zijn handelen en kan zelfs te maken krijgen met langdurige of zelfs permanente restricties. SirFoch besloot de video daarom, en omdat hij zelf ook vond dat hij wat ver was gegaan, toch maar offline te halen, om zo de rest van zijn content niet in gevaar te brengen.

Op het internet is echter nooit iets echt weg en dus doken al snel overal duplicaten op van de video in kwestie. Wie op YouTube zoekt naar de video krijgt het op verschillende kanalen te zien en ook op Facebook lijkt het filmpje aan te slaan:



De actie van Wargaming kon in de World of Tanks-community op een hoop kritiek rekenen, daar veel leden het ervaarden als censuur van een kritisch publiek figuur. Hierop reageerde de PR-manager die met SirFoch sprak echter met het volgende statement:

''We vinden het prima dat onze partners (of anders contentmakers en spelers) kritiek leveren op onze content. We hebben nooit video's offline gehaald simpelweg omdat iemand zich uitsprak over onze content en zullen dit in de toekomst ook niet doen. [...] De inhoud van de video was prima, maar de manier waarop de boodschap overgebracht werd was dat niet. In de video werden we uitgescholden en beledigd.

[...]

We begrijpen dat SirFoch... salty is. Dat is een onderdeel van zijn persoonlijkheid en stijl en een hoop mensen genieten ervan. We hebben zijn saltiness tot nu goedgekeurd omdat we zijn vaardigheid in de game en in het maken van leuke en innemende content op prijs stellen. We hebben het eerder met hem gehad over het minder hard zijn in zijn video's, maar deze keer ging hij van salty naar ronduit grof. Hij verlaagde zich tot absoluut onprofessioneel uitschelden en provoceren. Dit ging verder dan saltiness en kwam in het domein van laster.

[...]

Onze partners werken niet voor ons en worden niet door ons betaald, echter vertegenwoordigen ze ons wel in zekere zin. Hoewel we weten dat SirFoch niet bepaald het beste rolmodel is, waardeerden we zijn bijdrage genoeg om hem toe te voegen aan ons programma. Dit is mogelijk een fout geweest, aangezien hij zijn status, invloed en de exclusieve preview content heeft gebruikt om Wargaming en World of Tanks zwart te maken. Ik ben er zeker van dat zijn intenties goed waren, echter het resultaat was dat overduidelijk niet. We hebben meerdere kanalen waarop onze partners ons kunnen bereiken en we proberen altijd te luisteren naar hun feedback en zorgen. SirFoch heeft geen contact met ons opgenomen over het overduidelijke sterke gevoel dat de Chrysler bij hem opriep. In plaats daarvan maakte hij de video in kwestie. Om het simpel te zeggen: we vroegen hem de video offline te halen omdat hij zijn status als partner en de content die wij hem geleverd hebben misbruikt heeft om ons bedrijf zwart te maken door de toon en het taalgebruik.

[...]

We hebben SirFoch om bovengenoemde redenen gevraagd om de video offline te halen. Dat weigerde hij. Daarop hebben wij gereageerd dat we desnoods via YouTube de video zouden laten verwijderen.

We begrijpen dat jullie bang zijn voor censuur en bedrijven die YouTube vragen om content gemaakt door spelers offline te halen. Ik wil benadrukken dat we SirFoch niet gevraagd hebben om de video offline te halen omdat hij kritiek had. We zijn niet van plan om iemand het zwijgen op te leggen of te censureren en vinden het prima dat jullie jullie mening geven. Het enige wat we vragen van zowel jullie als onze partners is dat jullie jullie zorgen delen op een constructieve en beschaafde manier en jullie niet verlagen tot onnodig uitschelden. Ondanks de toon van Sirfoch's video hebben we de boodschap over de Chrysler ontvangen en zullen we dit doorgeven aan onze ontwikkelaars, samen met de feedback die we van jullie gekregen hebben op onze forums en Social Media.''

De tl;dr-versie is dat Wargaming geen problemen had met de geleverde kritiek van SirFoch, maar zich aangevallen voelde door hoe grof de video in kwestie in hun beleving was. Dit benadrukt het bedrijf nogmaals in een statement aan Kotaku:

''We zijn meer dan bereid om leden van onze community een tweede kans te geven, maar is er een niveau van grofheid dat onacceptabel is. We betreuren het dat we zo'n extreme maatregelen hebben moeten toepassen in het geval van SirFoch, maar we beschouwen die niet als censuur omdat we niet probeerden om SirFoch zijn mening te ontnemen. We probeerden simpelweg om het extreem onsmakelijke taalgebruik van een lid van ons partner-programma in te perken. SirFoch's recente bewering dat we hem op de een of andere manier verbieden om toekomstige video's te maken met onze games is onwaar; hij is meer dan welkom om meer Wargaming-videos te maken. Maar als die video's wederom opruiend taalgebruik en homofobische kreten bevatten, dan zullen we noodzakelijke en gepaste acties nemen.''

SirFoch lijkt ondertussen alweer verder te gaan met zijn leven, ondanks de grote media-aandacht die dit incident aan het vergaren is. De YouTuber liet op Reddit weten nooit gevraagd te hebben om de content die Wargaming hem leverde en daarom ook niet rouwig te zijn om het feit dat hij het nu kwijt is. ''Ok, dit loopt nu zo erg uit de hand dat ik ook moet reageren met mijn kijk hierop,'' aldus SirFoch in zijn post.

''Ging mijn video te ver? Ja absoluut. Heb ik er spijt van dat ik hem gemaakt heb? Echt niet. Ben ik partner af? Reken er maar op. Boeit het me wat? Niet echt. Heeft Wargaming gedreigd om mijn video en toekomstige video's neer te halen onder het mom van copyrightschending? Ja. Screenshots.