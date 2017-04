Zet de tijd naar je hand in Reservoir Dogs: Bloody Days

19/4/17 07:54 | Sil Hendriks | PC | 0 reacties

Technisch gezien kun je elke film naar een game vertalen. Desondanks zijn er films waarvan je nooit zou verwachten dat er een game van zou komen. Een van die films is Quentin Tarantino┬┤s Reservoir Dogs, wiens game 18 mei verschijnt.

In deze top-down strategy game volgen we zes criminelen die samen een bank overvallen. Een riskante onderneming, waar een hoop planning aan vooraf gaat...behalve in dit geval. In de game krijg je namelijk dertig seconden per karakter, zodat je hun acties een voor een aan kunt passen aan de omstandigheden. Snel denken en sneller handelen is dus vereist.