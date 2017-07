Hoewel de kans klein is dat Mario Kart: Arcade GP - VR ooit in het Westen gaat verschijnen, kunnen we onszelf er niet van weerhouden om erover te schrijven. Wie wilt er nu niet zelf achter het stuur kruipen van de iconische karts.

Dat dit waarschijnlijk net zo leuk is als dat we ons voorstellen, blijkt wel uit onderstaande video. Daar mogen twee Japanners namelijk met de game aan de slag. Voor wie enkel gameplay wilt zien, dit begint bij 48 seconden.